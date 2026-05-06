Serie A, 36a giornata: la lista dei diffidati e degli squalificati

Serie A, 36a giornata: la lista dei diffidati e degli squalificati MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna

Venerdi sera tornerà a rotolare il pallone sui diversi campi di Serie A, dando il via alla 36a giornata del campionato. Entrati ormai nella fase caldissima della stagione, gli occhi saranno puntati sulla corsa Champions e sulla corsa alla salvezza. Ma vediamo chi sono i giocatori delle squadre che saranno costretti a saltare la loro partita perchè squalificati e quelli invece in diffida.

36a GIORNATA DI SERIE A, SQUALIFICATI E DIFFIDATI

ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: De Ketelaere, Djimsiti, Hien

BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

CAGLIARI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Adopo, Borrelli, Gaetano, Zé Pedro

COMO
SQUALIFICATI: Ramon - 1 giornata - Salta Verona (36ª)
DIFFIDATI: Addai, Da Cunha, Ramon

CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Luperto, Maleh, Vardy

FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Kean

GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Marcandalli, Vitinha

INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akanji

JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Bremer, Kelly, Locatelli

LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Pedro, Tavares, Taylor

LECCE
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI: Pierotti

MILAN
SQUALIFICATI: Tomori - 1 giornata - Salta Atalanta (36ª)
DIFFIDATI: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Modric, Saelemaekers

NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Politano

PARMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Britschgi, Nicolussi Caviglia

PISA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Canestrelli, Caracciolo, Touré, Vural

ROMA
SQUALIFICATI: El Aynaoui - 1 giornata - Salta Fiorentina (35ª)
DIFFIDATI: Mancini

SASSUOLO
SQUALIFICATI: Fadera - 1 giornata - Salta Torino (36ª) 
DIFFIDATI: Laurienté, Muric, Volpato

TORINO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan

UDINESE
SQUALIFICATI:Kabasele - 1 giornata - Salta Cagliari (36ª)
DIFFIDATI: Ehizibue, Kamara, Kristensen

VERONA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akpa Akpro, Al-Musrati, Gagliardini, Nelsson, Orban