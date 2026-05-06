Serie A, 36a giornata: la lista dei diffidati e degli squalificati
Venerdi sera tornerà a rotolare il pallone sui diversi campi di Serie A, dando il via alla 36a giornata del campionato. Entrati ormai nella fase caldissima della stagione, gli occhi saranno puntati sulla corsa Champions e sulla corsa alla salvezza. Ma vediamo chi sono i giocatori delle squadre che saranno costretti a saltare la loro partita perchè squalificati e quelli invece in diffida.
36a GIORNATA DI SERIE A, SQUALIFICATI E DIFFIDATI
ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: De Ketelaere, Djimsiti, Hien
BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia
CAGLIARI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Adopo, Borrelli, Gaetano, Zé Pedro
COMO
SQUALIFICATI: Ramon - 1 giornata - Salta Verona (36ª)
DIFFIDATI: Addai, Da Cunha, Ramon
CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Luperto, Maleh, Vardy
FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Kean
GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Marcandalli, Vitinha
INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akanji
JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Bremer, Kelly, Locatelli
LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Pedro, Tavares, Taylor
LECCE
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI: Pierotti
MILAN
SQUALIFICATI: Tomori - 1 giornata - Salta Atalanta (36ª)
DIFFIDATI: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Modric, Saelemaekers
NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Politano
PARMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Britschgi, Nicolussi Caviglia
PISA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Canestrelli, Caracciolo, Touré, Vural
ROMA
SQUALIFICATI: El Aynaoui - 1 giornata - Salta Fiorentina (35ª)
DIFFIDATI: Mancini
SASSUOLO
SQUALIFICATI: Fadera - 1 giornata - Salta Torino (36ª)
DIFFIDATI: Laurienté, Muric, Volpato
TORINO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
UDINESE
SQUALIFICATI:Kabasele - 1 giornata - Salta Cagliari (36ª)
DIFFIDATI: Ehizibue, Kamara, Kristensen
VERONA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akpa Akpro, Al-Musrati, Gagliardini, Nelsson, Orban
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