Champions League, vince il City di Guardiola: triplete per gli inglesi!

Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia la Champions League, e lo fa battendo l'Inter di Inzaghi per 1-0. La decide un gol, gran destro dal limite, di Rodri al minuto 65'. Decisivo per l'Inter, ma in senso negativo, Lukaku: il belga salva sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Dimarco, nel finale invece tutto solo in area piccola di testa sbaglia un gol già fatto.

Guardiola è nella storia, triplete con il Manchester City: Premier League, FA Cup e Champions League! L'allenatore catalano è nella storia!