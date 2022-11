Champions Leaguer, Giroud candidato per il premio Player of the Week 6

MilanNews.it

Olivier Giroud fra i candidati al premio Player of the week della 6ª giornata della fase a gironi di Champions League. L'attaccante del Milan è stato fondamentale nel successo per 4-0 contro il Salisburgo, segnando due reti ed entrando anche nelle restanti. Il numero 9 rossonero se la vedrà con Nkunku, protagonista in Shakhtar-Lipsia, con Ferran Torres del Barcellona e con Fede Valverde, autore anche di un gol in Real Madrid-Celtic 5-1.