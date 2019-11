Champions: Napoli vicino alla qualificazione, Lukaku e Lautaro regalano una chance all'Inter

Sorridono le italiane in questo mercoledì di Champions League. Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione al prossimo turno, dopo l'1-1 ottenuto ad Anfield contro il Liverpool grazie ad un gran gol di Mertens. Alla squadra allenata da Carletto Ancelotti basterà, infatti, fare almeno un punto contro il Genk o che il Salisburgo non vinca in casa contro i Reds. Per i partenopei, inoltre, è ancora in palio il primo posto nel girone. Chi vince questa sera è, invece, l'Inter, che piega lo Slavia Praga nel finale: 1-3 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alla prima rete con la maglia nerazzurra di Lukaku in Champions League. La squadra di Conte ora dovrà affrontare il Barcellona - già matematicamente primo nel raggruppamento - nell'ultima giornata a San Siro: l'Inter si qualifica se fa almeno gli stessi punti del Borussia Dortmund, impegnato in casa contro i cechi.