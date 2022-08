Champions, oggi alle 18 i sorteggi: domani la pubblicazione dei calendari

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Grande attesa oggi alle 18 per i sorteggi dei gironi di Champions League. L'estrazione si terrà a Istnabul, sede della prossima finale. Il Milan è inserito in prima fascia. Dopo che verranno formati gli 8 gruppi bisognerà aspettare ancora un po' per le partite. La pubblicazione dei calendari, infatti, avverrà nella giornata di domani. Queste le date delle partite della fase a gruppi:

6-7 settembre; 13-14 settembre; 4-5 ottobre; 11-12 ottobre; 25-26 ottobre; 1-2 novembre