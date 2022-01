Che fine ha fatto Gourcouff? Oggi l'ex Milan si è dato al tennis

Che fine ha fatto Yoann Gourcuff? As ha dedicato un approfondimento sulla carriera dell'ex centrocampista del Milan, che era stato soprannominato Le petit Zizou quando sembrava potesse ripercorrere le orme della leggenda del calcio francese. Sfortunatamente, gli infortuni e un carattere particolare lo hanno frenato, tanto che la sua carriera si è praticamente interrotta dopo il disastro del Mondiale del 2010. Gourcuff aveva solo 24 anni; in seguito, tra Lione, Rennes e Digione, non è più riuscito a ripetere le ottime prestazioni di Bordeaux e a mostrare il talento fatto intravedere in Italia. L'ultima stagione da professionista è stata quella 2018-19, poi è arrivato il ritiro. Oggi, a 35 anni, il figlio d'arte (il papà è un allenatore) si è dato al tennis, sport in cui si destreggia con risultati davvero ottimi: è imbattuto con il suo club, il Larmor-Plage, che milita nella Regional 1 francese.