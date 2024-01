Che grande flop Renato Sanches: un problema schivato dal Milan

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro contro i giallorossi, reduci dal Derby perso in Coppa Italia e con assenze pesanti. Tra queste, oltre a Paulo Dybala, Kumbulla e Azmoun non ci sarà anche Renato Sanches, in piena rottura con l'ambiente romano e alle prese con i soliti problemi fisici. La Roma conta di risolvere la situazione del centrocampista portoghese nella prossima settimana: su di lui c'è l'interesse del Besiktas e di altri club esteri.

Un problema schivato dal Milan, con i rossoneri che nelle passate stagioni avevano più volte provato a trattare con l'agente del portoghese e con il Lille, squadra in cui militava Sanches, con il centrocampista che preferì poi la destinazione PSG, senza trovar fortuna. Sul valore del giocatore è giusto anche discutere, con un talento forse mai definitivamente sbocciato, ma la tenuta fisica del centrocampista classe 1997 non è stata mai un proprio punto di forza, bensì un vero e proprio tallone d'Achille visti i ripetuti infortuni muscolari.