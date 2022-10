MilanNews.it

Raddoppio del Chelsea con Aubameyang al minuto 56. Azione che parte dalla sinistra e arriva a James a destra: il numero 24 mette in mezzo, liscio clamoroso di Tomori e Aubameyang da pochi passi non può che appoggiare in rete. 2-0 a Stamford Bridge.