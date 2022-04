Che settimana è stata? Pioli: "Abbiamo lavorato con attenzione, concentrazione e giusta qualità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, Stefano Pioli ha parlato così della settimana di preparazione in vista della partita: "La giornata di riposo era già in programma, poi sono io che decido. È stata una settimana di lavoro fatta bene, con attenzione, concentrazione e giusta qualità, che è ciò che servirà domani sera".