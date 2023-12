Che voto dare al mercato estivo? Questo l'attuale rendimento dei giocatori

Dopo la cessione di Tonali, l'infortunio di Bennacer e i mancati riscatti di Bakayoko e Vranckx, anche e soprattutto dal punto di vista numerico, la priorità era rimettere in piedi il centrocampo rossonero. Con gli arrivi, tutto sommato positivi da parte di Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, la necessità della nuova proprietà sarebbe stata quella di prendere un attaccante. Infatti Giroud sta facendo benissimo, mentre Okafor e Jovic a targhe alterne hanno finora trovato la via del gol in 2 occasioni a testa. Discorso differente per ciò che concerne Pulisic, al momento il miglior giocatore per rendimento acquistato in estate: tutto l'opposto per Samuel Chukwueze, ancora in cerca di giocate e continuità con la maglia rossonera.

Questo il rendimento dei giocatori sbarcati a Milano questa estate. Pulisic ha totalizzato finora 18 presenze, 5 gol e 3 assist, prosegue Loftus-Cheek con 14 presenze un gol e un assist. Per Reijnders sono 20 le presenze totali in rossonero, un solo gol siglato e due assist forniti, mentre per Musah sono 17 presenze e un assist, quello contro il Genoa per Pulisic. Luka Jovic vede al momento 11 presenze con 2 gol e un assist, con Okafor che ha ottenuto 13 presenze e due reti segnate. Delude Chukwueze con 14 presenze, un gol e un assist, mentre per Romero e Pellegrino sono 5 le presenze totali in due. Buon rendimento anche per Sportiello con 3 presenze, 1 gol subito e 2 clean sheet.