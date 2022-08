Chelsea, accordo per Chukwuemeka. Nelle prossime ore le visite mediche

Con una nota ufficiale, il Chelsea ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'Aston Villa "per il trasferimento definitivo di Carney Chukwuemeka. Al 18enne è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per discutere di entrambi i termini personali e sottoporsi a visite mediche". Il classe 2004 era stato accostato nelle ultime settimane anche al Milan.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.