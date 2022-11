Chelsea, infortunio al ginocchio per Chilwell: salterà il Mondiale in Qatar

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ben Chilwell sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar. Il terzino di proprietà del Chelsea non partirà con l'Inghilterra in vista della Coppa del Mondo a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima sfida di Champions League giocata contro la Dinamo Zagabria. Come comunicato anche dai Blues, il giocatore adesso inizierà un programma di riabilitazione.