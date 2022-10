Chelsea, Koulibaly: "Il Milan è veramente una grande squadra. A San Siro sarà difficile da battere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, si è così espresso a SkySport post Milan: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra forte come il Milan che sta molto bene. Sono contento della vittoria e di aver ritrovato il campo. Ho bisogno di giocare, ho avuto bisogno di un tempo di adattamento. Non sono perfetto, non sono ancora quello che voglio essere. Il chean sheet di oggi mi fa piacere. Il Milan è veramente una grande squadra e abbiamo dimostrato di poter vincere contro una grande squadra. A San Siro sarà una grande partita in un grande stadio: sappiamo tutti che in casa il Milan è difficile da battere. Andremo lì per i tre punti".