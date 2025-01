Chelsea, Maresca spiega perchè Joao Felix e Nkunku stanno giocando poco

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City, ha parlato così di Christopher Nkunku e di Joao Felix che stanno trovando poco spazio in questa stagione: "Posso dire che sono giocatori del Chelsea, questo è certo. Il problema per Joao e Christopher è che nella maggior parte delle partite schieriamo prevalentemente un solo trequartista, e la scelta principale per quella posizione è ricaduta su Cole Palmer. Per questo motivo, Nkunku e Felix stanno giocando poco, ma entrambi sono calciatori fantastici" le sue parole riportate da FootMercato.

Visto il poco impiego, Christopher Nkunku e Joao Felix sono al centro di diverse voci di mercato: il primo è stato per esempio accostato al Bayern Monaco, mentre l'attaccante portoghese è finito nel mirino di diversi club, tra cui anche il Milan che è alla ricerca di rinforzi offensivi in questa finestra di mercato invernale.