Chelsea, per Morata avanza l'Atlético Madrid

Secondo quanto riportato dall'Independent l'Atlético Madrid sarebbe pronto a prendere Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea. I colchoneros sono favoriti rispetto al Siviglia, altro club che si è fatto avanti ma che avrebbe problemi a garantire la copertura dell'intero ingaggio del giocatore per questi sei mesi. Il direttore sportivo del club, Andrea Berta, è volato in questi giorni in Inghilterra per trattare. La volontà del Chelsea non è quella di svendere per cui la pista più facilmente percorribile è quella del prestito.