Chelsea, torna Terry: sarà consulente dei tecnici dell'Academy

Il Chelsea ha comunicato, tramite i suoi profili social ufficiali, il ritorno in società dell’ex capitano, John Terry. L’ex difensore centrale, dopo l'esperienza all'Aston Villa come assistente allenatore, torna nel club di Roman Abramovich per ricoprire il ruolo di consulente dei tecnici dell'Academy del club londinese.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy.



