Chevalier eroe nel derby tra Lilla e Lens: "Merito di Maignan, mi ha messo pressione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Chevalier è stato l'eroe del derby vinto ieri sera dal Lilla di Fonseca, che ha battuto il Lens per 1-0 grazie al rigore trasformato da Jonathan David e al penalty parato dal portiere 20enne a Florian Sotoca poco prima. Un miracolo che è merito di... Mike Maignan: "Mi ha chiamato e mi ha messo sotto pressione dicendo che non dovevamo assolutamente perdere. A quel punto non hai scelta e devi fare una buona partita. Al suo esordio nel Lilla ha parato un rigore, è un po' come se avesse avuto una visione. Diciamo che ho pensato a lui".