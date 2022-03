Chi è stato il più veloce in Napoli-Milan? Ovviamente Theo: il dato

MilanNews.it

Come accade spesso ultimamente nei big match, anche in Napoli-Milan Theo Hernandez ha offerto una prestazione di qualità, sia tecnica che tattica. L'esterno francese è stato una spina del fianco per la difesa partenopea con le sue incursioni centrali e le sue sgroppate sulla fascia, oltre alla sua diligenza e attenzione in difesa.

Theo inoltre è stato il giocatore più veloce della partita anche nella sfida di ieri al Maradona: ha toccato la velocità di 33,8 km/h secondo i dati della Lega Serie A. Al secondo posto c'è Zielinski con i suoi 33,76 km/h in scatto. Chiude il podio Pierre Kalulu con 33,49 km/h raggiunti, più veloce anche di Koulibaly (33,46) e Osimhen (33,18).