Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta le due squadre milanesi

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 31.238 per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,4%. Un dato così alto non si vedeva dalla stagione 1992/1993.

Ma ad oggi chi ha la media spettatori più alta nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica ci sono le due squadre milanesi: l'Inter ha una media di 72.188 spettatori a match,mentre il Milan è a quota 71.518 spettatori di media per ogni partita casalinga. A seguire troviamo Roma (61.546), Napoli (49.911), Lazio (43.964) e Juventus (40.530).