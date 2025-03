Chi il nuovo tecnico? Colombo: "Non mi risulta accelerazione su Allegri, De Zerbi l'altro nome forte"

A pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Como che si giocherà a San Siro sabato 15 marzo alle ore 18, il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta delle vicende dell'ambiente rossonero Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, che ha offerto il suo punto di vista sul futuro incerto del Milan tra scelta di un nuovo direttore sportivo, oggi assente in società, e del nuovo allentaore, alla luce della conferma dei pieni poteri di Giorgio Furlani in materia sportiva arrivata nel corso delle ultime ore.

Le parole di Monica Colombo su quelli che potrebbero essere considerati oggi i candidati per il ruolo di allenatore del Milan l'anno prossimo: "A me non risulta tutta questa accelerazione su Max Allegri, peraltro fu Paratici a mandarlo via dalla Juventus, peraltro Allegri aveva litigato con Ibrahimovic nella precedente esperienza al Milan. Se sarà Allegri è perché molti tasselli del puzzle si saranno incastrati. Escluderei Sarri, secondo me dopo che ha detto no per un contratto breve a dicembre è uscito dai radar: era stato proposto da degli intermediari che non si sono fatti più vivi. De Zerbi secondo me, pur con una filosofia opposta a quella di Allegri, profeta del bel gioco e con un passato da milanista, potrebbe essere l’altro nome forte. Due sono i profili che terrei in considerazione, anche se opposti: Allegri e De Zerbi".