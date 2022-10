Chi ti ha affascinato nel Milan? Thiago Silva: "Tomori mi ha impressionato: ha dimostrato di avere grande qualità"

MilanNews.it

Cosa ti ha colpito di questo Milan e quale giocatore ti ha affascinato particolarmente? Ha risposto così Thiago Silva in conferenza stampa alla viglia di Milan-Chelsea: "Sicuramente mi ha impressionato Tomori: sono stato con lui qualche mese prima che venisse qua a Milan. Sapevo che per lui non è facile: un ragazzo con tanta qualità che ha cambiato paese e cultura. Ha dimostrato che ha grande qualità. La migliore scuola calcistica per un difensore è l'Italia, lo dico sempre. Oggi sono emozionato e domani ancora di più, mia moglie sicuramente piangerà... Spero che alla fine potremmo ridere insieme di ciò che abbiamo vissuto e di poter vincere"