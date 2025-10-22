Chiariello dopo Psv-Napoli (6-2): "Prendiamo dei gol come col Milan: sbrindellati"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Radio CRC dopo la sconfitta del Napoli contro il PSV per 6-2: "Il mercato è bocciato in questo momento, è dispiace dirlo. Perché il Napoli aveva Solet, ha preso Beukema, e Beukena sta facendo malissimo. Il Napoli ha preso un terzino sinistro che è calligrafico, non gioca, è entrato negli ultimi minuti, Gutierrez, anzi è diventato indispensabile Spinazzola. Il Napoli ha preso Gilmour per fare la riserva di Lobotka, anzi l'alternativa a Lobotka e non c'è proprio discussione. De Bruyne doveva essere l'uomo in più, ed è un uomo in meno in questo momento sul piano atletico e anche tecnico, perché non si capisce dove gioca, è impalpabile. Non parliamo in attacco, Lucca e Lange, 60 milioni più bonus. Quando Bonny che era nel nostro radar, 25 milioni, sta facendo meraviglie a Milano.

In questo momento, non tutto l'anno, perché poi magari le rivincite arriveranno, mi auguro che si riprendano, ma in questo momento la situazione è gravissima. Quarta sconfitta consecutiva in trasferta e quando io ho detto che domenica a Torino siamo stati indecenti, qualcuno mi ha rimproverato che sono stato troppo severo. Ma io ero preoccupato, avevo detto metto una firma di pareggiare a Eindhoven e con l'Inter, perché vedevo che Napoli non c'era fisicamente come assetto di squadra. Non c'è più mutuo soccorso, prendiamo dei gol come a Milano, sbrindellati. Il secondo tempo di oggi è il manifesto della resa, speriamo che da lì si riesca a ripartire. perché sono cose che ti rimangono nella testa. L'Inter vola, valla ad acchiappà sabato…”.