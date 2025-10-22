Blanco (Radio Marca): "Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga"

Adrián Blanco, giornalista spagnolo di Radio Marca, intervistato da TMW in vista di Real Madrid-Juventus di Champions League, ha parlato così di Luka Modric, passato in estate al Milan: "Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga. Secondo me potrebbe essere ancora molto utile: al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo.

L'unico con caratteristiche simili è Ceballos, ma si infortuna spesso. II Real doveva prendere un giocatore per sostituirlo quest'estate e Zubimendi sembrava l'uomo giusto. Oggi tutti si chiedono perché non sia arrivato, anche perché è già stato allenato da Xabi Alonso. I blancos probabilmente stanno aspettando Rodri del Manchester City".

