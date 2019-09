Chiarugi a MN: "Convinto che il Milan abbia avuto ragione non sacrificando i giocatori importanti"

Luciano Chiarugi, intervistato da MilanNews.it, ha espresso le sue opinioni in merito ai sogni estivi dei tifosi rossoneri, Modric in primis, ragionando poi sul lavoro di Maldini e Boban: "Modric sarebbe stato il giocatore ideale, ma queste sono operazioni estremamente importanti e forse sarebbe stato rischioso in questo momento. Maldini e Boban stanno lavorando per il bene del club, io ho fiducia. Ancora un po’ di pazienza, sono convinto che il Milan, non sacrificando giocatori importanti - come Donnarumma ad esempio - possa avere avuto ragione. I presupposti per tornare ai fasti di un tempo ci sono tutti".