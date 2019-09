Chiarugi a MN: "Giampaolo deve lavorare su Piatek, è un giocatore che sfrutta le occasioni"

Luciano Chiarugi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del momento di Piatek: "Gli uomini d’area di rigore hanno bisogno di trovare una squadra che giochi per loro. Ma anche lui si deve mettere a disposizione per cercare di farsi capire meglio. La cosa è reciproca. Il Milan deve ancora trovare un assetto tattico e il centrocampo deve ritrovarsi. Son convinto che Kessié, stimolato anche dalla mancata cessione, possa far comodo al Milan. Ha già fatto vedere cose estremamente interessanti. Nella scorsa stagione non ha brillato, ma sono convinto che quest’anno può fare grandi cose. Tornando a Piatek, c’è bisogno che la squadra e l’allenatore capiscano di avere un giocatore che sa sfruttare al meglio le occasioni. A Genoa e nella prima parte al Milan ha dimostrato di essere determinante dentro l’area di rigore. Gattuso aveva una struttura e idee diverse dal punto di vista tattico: Giampaolo deve lavorarci, deve essere bravo a cercare di capire sé stesso e allo stesso tempo i problemi che hanno gli elementi determinanti per la sua squadra".