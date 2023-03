Chiarugi su Leao: "Ha peculiarità particolari: da un momento all'altro cambia la squadra"

MilanNews.it

L'ex giocatore del Milan e del Napoli Luciano Chiarugi ha parlato questa mattina ai microfoni di Tuttosport e si è soffermato in particolare sulla sfida tra Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia. Così Chiarugi si è espresso sul portoghese: "E' un giocatore con peculiarità particolari. Da un momento all’altro può cambiare il regime della squadra, anche se quest’anno ha vissuto qualche difficoltà, forse anche perché non è stato sempre in condizione ottimale.