Chiellini: "Dopo la sosta ci sarà un scontro diretto con il Milan: la Juve prenderebbe grande energia dalla vittoria dello scontro diretto"

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus ora al Los Angeles FC, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, parlando della squadra di Allegri: "Io sono più realista ed equilibrato. Non mi sono mai lasciato andare a voli pindarici né da giocatore né adesso: sono più per l'equilibrio e i piccoli passettini. Quest'anno l'Inter è la grande favorita per distacco, ma anche gli ultimi due campionati li ha persi nello stesso modo. La Juve deve fare quello che sta facendo finora: alla fine c'è stato un solo vero passo falso che è stato frutto della giornata storta. E' un peccato e non dovrebbe mai succedere, ma se si guarda indietro nella storia succede".

Chiellini prosegue: "17 punti in 8 partite non sono così male, poi si vedrà. Dopo la sosta ci sarà un scontro diretto con il Milan: noi prendemmo grande energia nella vittoria dello scontro diretto. Sarà un'annata dove tutte le squadre avranno alti e bassi. Mi è piaciuto perché ho rivisto un buono spirito e un'unione con i tifosi, che era la cosa principale da riprendere dopo le vicissitudini dell'anno scorso. E' stata tosta per tutti. L'entusiasmo non va frenato, ma ci vuole il giusto equilibrio".