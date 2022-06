Chiellini fiducioso: "L'Italia sarà al top per i Mondiali 2026"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Questa nazionale secondo me arriverà a compimento nel prossimo europeo o nei Mondiali del 2026, quando gente come Donnarumma, Chiesa e tanti altri saranno nel pieno della maturità calcistica. Con gli Europei 2020 abbiamo fatto un exploit, forse anche al di là delle attese, ma tra qualche anno sarà l'Italia al top per arrivare a qualsiasi traguardo". Così Giorgio Chiellini, intervenuto a 'Radio anch'io sport' su Radio1 Rai, parla della nazionale che ha lasciato dopo 117 presente lo scorso 1 giugno, alla Finalissima con l'Argentina a Wembley. Commentando la scarsa vena offensiva degli azzurri nelle ultime uscite, Chiellini ha sottolineato: "E' un periodo così, ma non dimentichiamoci che l'Italia ha una grande batteria di centrocampisti - ha spiegato -. Si fa fatica a scegliere e si può pensare addirittura di andare oltre a gente come Jorginho e Verratti, che giocano in grandissimi club". Anche in difesa stanno crescendo tanti giovani, come Federico Gatti che ha appena fatto il suo esordio: "Mi ha fatto una buonissima impressione anche se l'ho visto poco - ha detto Chiellini -. E' un bravo ragazzo, uscito con sacrifici e passione, ha grandi qualità fisiche e quelle tecniche sono sopra la media per un marcatore. Deve lavorare, ha tutto per far bene nella Juve e in nazionale", ha concluso. (ANSA).