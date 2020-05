Intervenuto in live con Bobo Vieri, Giorgio Chiellini ha parlato del ruolo di difensore: "E’ cambiato il modo di giocare dal post Guardiola a Barcellona. Le gare di 15 anni fa sembrano preistoria. Ho avuto l’onore di avere Cannavaro come maestro, sia nella Juve che in Nazionale. Mi ha trasmetto la cultura del difensore vero. Baresi e Maldini invece sono stati i miei idoli”.