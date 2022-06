Chiellini: "Juve da Scudetto? Per me l'Inter è davanti a tutte, ad oggi"

MilanNews.it

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, si è così espresso a Rai Radio Anch'io Sport sulle chances Scudetto dei bianconeri per la prossima stagione: "Per me l'Inter è davanti a tutte, ad oggi. Ora però si parla ancora della stagione scorsa, quasi nessuno è partito e ha fatto mercato. A questa domanda è meglio rispondere a fine agosto".