Chiellini su Bonucci: "Ha fatto un errore ad andare al Milan, non era il Real Madrid"

Ospite di DAZN, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha spiegato così le sue sensazioni al momento dell'addio di Leonardo Bonucci al bianconero: "Quando mi ha comunicato che andava via dalla Juve ci sono rimasto tanto tanto male... gli ho scritto molto, chiaramente in privato, perché sono uno a cui piace mantenere privati certi rapporti. Mi ha comunicato la notizia una mattina, erano i primi giorni di ritiro, me l’ha detto a voce e io poi alla sera gli ho scritto un lungo messaggio. Le scelte nella vita vanno sicuramente accettate, però se non fosse stato in vacanza da solo nel mese prima, ma fossimo andati in vacanza insieme come altri anni, secondo me non sarebbe andato al Milan, son convinto. Gli avrei fatto aprire un po’ di più la vista, gli avrei fatto capire che stava facendo un errore, quel Milan con tutto il rispetto lì non era il Real Madrid ma neanche il Milan di oggi, andava sicuramente a peggiorare, infatti poi si è reso conto dell’errore molto presto. Certo, poi mica decido io per Leo, non decido niente neanche in casa mia".