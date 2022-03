Chiellini sulla Nazionale: "Mancini è una garanzia per tutta l'Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa, a margine della presentazione della nascita della Fondazione Ecoeridania Insuperabili, Giorgio Chiellini ha risposto anche a una domanda sulla Nazionale che a fine mese affronterà gli spareggi per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022: "Ci pensiamo tutti. Credo che sia importante vivere tutto con entusiasmo. Con la giusta serenità e non come un peso. Il mister lo sa, ha fatto un tour dell’Italia per vedere i ragazzi. È una garanzia per tutto il Paese".