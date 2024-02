Chiuso il calciomercato, inizierà la stagione dei rinnovi: le situazioni più calde

vedi letture

Il calciomercato chiude quest'oggi: dalle ore 20 sarà impossibile chiudere le trattative e tutto sarà rimandato ai mesi di luglio e agosto quando riapriranno i battenti. Il Milan oggi non dovrebbe fare movimenti in entrata, salvo opportunità dell'ultimo secondo per un difensore. I rossoneri hanno fatto rientrare Gabbia dal prestito, hanno acquistato Terracciano e hanno mandato a giocare in prestito un po' di giovani. Da domani, idealmente, si penserà ai rinnovi.

Come spesso accade al termine del mercato di gennaio, si apre la stagione dedicata alle scadenze di contratto più impellenti. Il Milan a fine anno ne ha almeno 5. Due, Mirante e Caldara, saranno lasciate decadere, su altre due c'è da ragionare. Simon Kjaer che difficilmente rinnoverà e soprattutto Olivier Giroud e Luka Jovic: molto dipenderà dalla decisione del francese sul proprio futuro. Inoltre si inizierà anche a gettare le basi per i rinnovi di Maignan, Theo, Calabria e Florenzi: i francesi scadono nel 2026, gli italiani nel 2025.