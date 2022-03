Christensen-Barcellona, oggi si chiude: il danese era stato anche in orbita Milan

MilanNews.it

Andreas Christensen sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Come riporta Sport, i rappresentanti del giocatore danese si incontreranno oggi con la dirigenza blaugrana con l'obiettivo di concordare tutti i dettagli del trasferimento (a costo zero) del difensore. Il giocatore del Chelsea firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, che entrerà ovviamente in vigore dal prossimo 1 luglio. Il danese, nelle scorse sessioni di mercato, era stato accostato anche al Milan.