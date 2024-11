Christian 'Unstoppable' Pulisic: è lui il MOTM di USA-Giamaica

Christian Pulisic non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa stagione. L'americano sembrerebbe essere infatti 'unstoppable' non solo con la maglia del Milan, ma anche con quella degli Stati Uniti, come confermano il gol e l'assist delle ultime due partite contro la Giamaica.

Se all'andata era stato decisivo con l'assist del gol del definitivo 1 a 0 di Ricardo Pepi, nella notte l'11 rossonero lo è stato aprendo le marcature con una grande rete al 13esimo minuto del primo tempo. Nonostante la differenza tra i valori in campo, se non fosse stato per il suo guizzo gli States di Pochettino se la sarebbero potuti vedere veramente brutta contro la Giamaica, ma per fortuna dell'ex Chelsea e Tottenham, ci ha pensato Pulisic a risolvere la questione.

Parte dei meriti della vittoria della Nazionale a stelle strisce va dunque data al milanista, votato come Man Of The Match dai tifosi statunitensi.