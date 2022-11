Christillin (Consiglio FIFA): "Iran? Tante richieste, ma a 20 giorni non si può ritirare dai Mondiali"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Evelina Christillin, membro del FIFA Council ha parlato in occasione dello Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera: "I mondiali? È un'ottima organizzazione, ho visto tutti gli stadi, la FIFA ha già stabilito il quartier generale a Doha da un anno e vigila in loco".

Il rispetto dei diritti umani?

"Inizialmente si è chiuso un po' l'occhio, perché forse era un problema culturale. Sono stata chiamata da tante associazioni iraniane che chiedevano il ritiro della nazionale per ci che sta succedendo, ma a 20 giorni la squadra non si può ritirare. Come sia stato assegnato il Mondiale è storia nota, poi la FIFA è saltata per aria e ci sono stati arresti".