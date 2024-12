Chukwueze a DAZN: "Dobbiamo tenere alta la storia leggendaria di questo club"

Samuel Chukwueze è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Milan-Genoa. Ecco le sue parole:

"Importante oggi vincere, dobbiamo focalizzarci. L'allenatore è soddisfatto di questi giorni, dobbiamo tenere alta la storia leggendaria di questo club"

Sul suo ruolo in campo

"Penso che sia vero importante giocare in questo ruolo. L'allenatore crede in me. Per noi è importante attaccare bene ma anche difendere bene".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Theo Hernnadez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda. All. Paulo Fonseca.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Maracndalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All. Patrick Vieira.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Rossi e Moro.

IV UFFICIALE: Zufferli

VAR: Di Bello.

AVAR: Camplone.