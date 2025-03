Chukwueze convocato dalla Nigeria per le due gare di qualificazione ai Mondiali

La Nigeria ha diramato la lista dei 23 convocati per le due gare di Qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno nella prossima pausa per le nazionali. Le Super Eagles saranno impegnate il 21 marzo alle 17 in casa del Rwanda e il 25 marzo alle 17 in casa contro lo Zimbabwe. Come sempre è stato convocato anche l'esterno offensivo rossonero Samuel Chukwueze.

La lista dei 23 convocati:

PORTIERI

Nwabali, Obasogie, Bankole

DIFENSORI

Ekong, Osayi-Samuel, Onyemaechi, Bassey, Ola Aina, Ogbu

CENTROCAMPISTI

Ndidi, Onyedika, Abdullahi, Iwobi, Ayodele-Aribo, Mustapha

ATTACCANTI

Chukwueze, Osimhen, Lookman, Boniface, Moses, Sadiq, Tella, Arokodare