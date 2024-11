Chukwueze entra e segna ma la Nigeria si fa clamorosamente rimontare dal Ruanda

vedi letture

Samuel Chukwueze è stato il primo rossonero a scendere in campo con la sua Nazionale nella giornata di oggi: dopo di lui tra serata e nottata molti altri milanisti scenderanno in campo per il loro ultimo impegno nella sosta. Pomeriggio dolceamaro per il numero 21 del Milan che, partito dalla panchina nella gara di Qualificazione alla Coppa d'Africa tra la sua Nigeria e il Ruanda, è entrato a inizio ripresa e in venti minuti ha portato in vantaggio i suoi con un grande gol in solitaria.

La serata poi però ha preso una piega inaspettata e negativa per le Super Eagles che tra il 72° e il 75° si sono fatte clamorosamente rimontare dal Ruanda che è andato in gol con Mutsinzi e Nshuti. Un risultato amaro ma comunque ininfluente per la Nigeria che chiude comunque al primo posto questa prima fase di Qualificazioni e accede alla prossima, avvicinando di un passo il torneo continentale.