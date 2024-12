Chukwueze scatenato: i suoi numeri nella partita contro il Sassuolo

Un super Samuel Chukwueze quello che si è visto ieri sera a San Siro contro il Sassuolo nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, forse la miglior versione milanista del calciatore nigeriano che ha segnato una doppietta e in generale si è rivelato una spina nel fianco destro della squadra di Fabio Grosso. Il Milan ha pubblicato e reso noti i suoi numeri, che raccontano di una grande prestazione.

Per prima cosa Chukwueze ha giocato titolare e per tutta la partita, due elementi non scontati in questa stagione. In questo lasso di tempo ha segnato due gol e forse avrebbe potuto farne altri: in generale ha creato due occasioni. Ma non è stato solamente un pericolo offensivo, il nigeriano si è dato da fare a tutto tondo tanto che ha coperto 10km di corsa.