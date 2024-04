Chukwueze titolare a Roma? F.Galli: "Sì, ma senza rinunciare a Pulisic e Leao"

Partita pazza al Mapei Stadium con il Milan che pareggia 3-3 con il Sassuolo, rimontando due gol nel finale. Una prova nel complesso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri soprattutto per la prestazione globale a livello difensivo ma che almeno mantiene al sicuro la seconda posizione del Diavolo in campionato. Nello studio di Milan Tv è intervenuto l'ex calciatore rossonero Filippo Galli per commentare la sfida di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore del Diavolo.

Il pensiero di Filippo Galli sulla possibilità di Chukwueze titolare a Roma: "Chukwueze titolare con la Roma può essere un’idea ma questo non vuol dire rinunciare nè a Leao nè a Pulisic e valutare magari se arretrare Loftus a centrocampo: quindi Pulisic trequartista. Poi ovviamente Pioli è lì tutti i giorni e conosce le dinamiche, saprà fare le scelte giuste".