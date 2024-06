Ci sono ben tre calciatori che hanno giocato nel Milan tra i più anziani degli Europei

Non solo tante giovani stelle under 20 (leggi qui l'approfondimento di TMW), Euro 2024 vedrà impegnati anche diversi veterani alla loro ultima chiamata internazionale. Il più vecchio? Il difensore portoghese Pepe, che sarà protagonista in Germania nonostante le sue 41 candeline già soffiate. Di seguito tutti gli over 35 attesi all'Europeo, divisi per Nazionale.

Albania

Etrit Berisha (35 anni) - Empoli

Austria

Marko Arnautovic (35 anni) - Inter

Belgio

Jan Vertonghen (37 anni) - Anderlecht

Croazia

Domagoj Vida (35 anni) - AEK Atene

Ivan Perisic (35 anni) - Hajduk Spalato

Luka Modric (38 anni) - Real Madrid

Danimarca

Kasper Schmeichel (37 anni) - Anderlecht

Simon Kjaer (35 anni) - Milan

Francia

Olivier Giroud (37 anni) - Milan

Georgia

Giorgi Loria (38 anni) - Dinamo Tbilisi



Germania

Manuel Neuer (38 anni) - Bayern Monaco

Polonia

Kamil Grosicki (36 anni) - Pogon Szczecin

Robert Lewandowski (35 anni) - Barcellona

Portogallo

Rui Patricio (36 anni) - Roma

Pepe (41 anni) - Porto

Cristiano Ronaldo (39 anni) - Al Nassr

Romania

Florin Nita (36 anni) - Gaziantep

Serbia

Dusan Tadic (35 anni) - Fenerbahce

Slovacchia

Martin Dubravka (35 anni) - Newcastle

Peter Pekarik (37 anni) - Hertha Berlino

Juraj Kucka (37 anni) - Slovan Bratislava

Slovenia

Jasmin Kurtic (35 anni) - Sudtirol

Josip Ilicic (36 anni) - Maribor

Spagna

Jesus Navas (38 anni) - Siviglia

Svizzera

Yann Sommer (35 anni) - Inter

Turchia

Mert Gunok (35 anni) - Besiktas