CIES - Il Milan è la quinta squadra più costosa in Serie A

Uno studio condotto dal CIES ha evidenziato quali sono le società che hanno speso di più nel corso delle varie finestre trasferimenti per allestire le rispettive squadre. La classifica fa fede al 2019 e somma i costi per l'acquisto di ogni giocatore della rosa. Il Manchester City è l'unica a sfondare il tetto del miliardo di euro mentre la Juventus è l'unica a entrare nella Top 10. Sorprende l'assenza del Bayern Monaco campione d'Europa, ma che ha saputo allestire la squadra più forte di tutte a prezzi più ragionevoli (basti pensare che Lewandowski arrivò a parametro zero, Muller è cresciuto nel vivaio e Gnabry è stato pagato appena 8 milioni). Limitandoci all'Italia il Napoli è davanti l'Inter ma soprattutto l'Atalanta è appena nona, dietro persino a squadre finite sempre dietro in questi anni come Fiorentina e Torino.

Classifica campionati Top-5

1. Manchester City 1.036 milioni

2. Paris Saint-Germain 888

3. Manchester United 844

4. Barcellona 826

5. Chelsea 763

6. Real Madrid 708

7. Juventus 594

8. Arsenal 590

9. Everton 504

10. Atlético Madrid 483

Classifica Serie A

1. Juventus 594

2. Napoli 467

3. Inter 439

4. Roma 303

5. Milan 255

6. Lazio 160

7. Fiorentina 158

8. Torino 139

9. Atalanta 136

10. Sampdoria 124