CIES, il Milan è la squadra più giovane nei cinque grandi campionati. Unica italiana in Top 10

Nel report settimanale del CIES è emerso un dato interessante riguardante il Milan: i rossoneri, infatti, sono la squadra più giovane dei cinque grandi campionati d'Europa. Prendendo in considerazione l'età media dei giocatori schierati in questo avvio di stagione se il Nordsjælland (22,7 anni) vince in assoluto, i rossoneri il trofeo dei cinque grandi campionati: età media di 24,5 anni, nonostante l'esperto Ibrahimovic. Completano il podio Monaco (24,7 anni) e Reims (24,8). Il Milan è l'unica italiana presente nella classifica dei primi 10. La più giovane della Bundesliga è lo Stoccarda (24,9 anni), per la Liga c'è il Valencia (25,2), in Premier ecco il Brighton & Hove (25,3).