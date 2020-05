CIES - Le perdite economiche dei campionati in caso di ripartenza dopo giugno: 1.8 miliardi di euro per la Serie A

Secondo uno studio condotto dal CIES, sono state calcolate le eventuali perdite per i campionati europei in caso di non ripartenza del calcio o di partenza posticipata dopo giugno. Dai dati delle analisi, in particolare, è emerso che la Premier League perderebbe 2.9 miliardi di euro, la Liga 1,9 miliardi di euro mentre la Serie A, 1,8 miliardi di euro. La Ligue 1, invece, già bloccata perderà indotti per 1.2 miliardi di euro.