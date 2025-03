Cincoro Tequila e AC Milan lanciano una bottiglia in edizione limitata per celebrare il 125° Anniversario del club

Cincoro Tequila, pluripremiato produttore di tequila ultra premium, è lieto di annunciare una collaborazione esclusiva con AC Milan per il lancio di una speciale bottiglia in edizione limitata, realizzata per celebrare il 125° Anniversario del Club. Prodotta in sole 125 unità, la bottiglia presenta un elegante design rossonero, ispirato agli iconici colori del Milan, impreziosito dai loghi dorati dei due brand posti in rilievo, a testimonianza della prestigiosa partnership annunciata ufficialmente la scorsa estate.

Ogni bottiglia in vendita è numerata, rendendola un pezzo unico e ambito anche dai collezionisti. La collezione è stata introdotta nel corso del weekend con un takeover della Bottega del Diavolo, all’interno del Flagship Store di AC Milan.

Emilia Fazzalari, Co-Founder & Executive Chairperson di Cincoro Tequila, ha dichiarato: “Questa speciale collaborazione con AC Milan è una fantastica celebrazione di artigianalità e storia. Con sole 125 bottiglie, ispirate ai colori rossoneri del Club, vogliamo rendere omaggio all’ incredibile heritage del Milan: 125 anni di eccellenza e passione che hanno definito questo Club dentro e fuori dal campo. Questa limited-edition ci permette di offrire ai tifosi rossoneri e agli appassionati di distillati pregiati un prodotto unico, che unisce lo spirito di AC Milan al gusto ricco e raffinato di Cincoro Tequila.”

La Cincoro Añejo x AC Milan, invecchiata per oltre 20 mesi e disponibile nel formato da 700 ml al prezzo di €295, è in vendita esclusivamente presso il Flagship Store rossonero di Via Dante, situato nel cuore di Milano, ed è disponibile in pre-order su store.acmilan.com per il mercato italiano.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Cincoro Tequila per celebrare il 125° Anniversario di AC Milan attraverso questa esclusiva limited-edition. Il design rossonero della bottiglia vuole rendere omaggio alla nostra storia e onorare l'heritage del nostro Club, trovando il perfetto punto d'incontro tra il mondo del calcio e quello dei distillati premium.”

In occasione della sfida tra AC Milan e Como, San Siro è anche stato teatro di una speciale attivazione dedicata alla partnership e al lancio di questa limited-edition. La serata ha visto il coinvolgimento di ospiti speciali che hanno preso parte ad un’esclusiva degustazione dei prodotti Cincoro e hanno poi assistito alla partita da una posizione privilegiata, all’interno delle aree hospitality della Club 1899.

Cincoro Tequila è stata lanciata ufficialmente nel 2019 da cinque leggende dell’NBA: Jeanie Buss (Los Angeles Lakers), Wes Edens (Milwaukee Bucks), Emilia Fazzalari e Wyc Grousbeck (Boston Celtics), e Michael Jordan. In soli cinque anni, Cincoro ha conquistato oltre 29 premi in prestigiose competizioni, definendo nuovi standard di eccellenza nel mondo della tequila.

Per maggiori informazioni su Cincoro Tequila o per acquistare la bottiglia in edizione limitata, visita www.cincoro.com e www.store.acmilan.com.