Cinque capitani nel girone d'andata per il Milan: l'ultima volta 10 anni fa

Ha fatto discutere molto la gestione della fascia da capitano voluta da mister Paulo Fonseca per questa prima parte di esperienza alla guida del club rossonero. Sia per motivazioni fisiche che per ragioni disciplinari, ma anche per scelta del tecnico portoghese il Milan ha già schierato cinque capitani diversi in queste prime dieci gare stagionali. Sabato è toccato a Mike Maignan mentre in precedenza avevano vestito la fascia Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Una curiosità statistica che si è già verificata nella storia recente rossonera, dieci anni fa nel corso della stagione 2014/2015 quando alla guida del Diavolo c'era mister Filippo Inzaghi. In quell'occasione i cinque alfieri del Diavolo, nel corso del girone di andata, furono: Daniele Bonera, Christian Abbiati, Philippe Mexes, Riccardo Montolivo, Ignazio Abate.