Cinque gol (tra cui uno di Lucca) nel secondo tempo a Udine: i friulani battono 3-2 il Venezia

Finisce un pazzo match al Bluenergy Stadium fra Udinese e Venezia: dopo i gol di Lucca e Lovric su due incertezze di Joronen (entrato al 18' della sfida per un infortunio di Stankovic) la partita sembrava in discesa per i friulani. Rimonta veneta targata Nicolussi Caviglia e Gytkjaer, ma a 5 dalla fine ecco il gol di Iker Bravo. Finisce 3-2 per la squadra di Kosta Runjaic.

Inizio equilibrato, si fa male Stankovic

Le scelte degli 11 sono influenzate dal mercato: Runjaic schiera Lucca dal 1', mentre dal lato opposto Pohjanpalo non è neanche in panchina. La prima occasione capita sui piedi di Gianluca Busio che al 7' viene murato nel tentativo di conclusione da fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sul corner successivo il giovane Doumbia svetta di testa sul primo palo, mandando però alto. Ritmi bassi in avvio di gara, con le due squadre che non premono troppo sull'acceleratore. Al 17' si fa male Filip Stankovic su un rinvio: fasciatura al ginocchio sinistro ed al suo posto entra Jesse Joronen nel Venezia.

Il Venezia prova a colpire in contropiede

Il Venezia prova a far male in ripartenza. Doumbia innesca Oristanio al 23', sinistro rimpallato in angolo da Bijol. La partita si gioca su ritmi abbastanza bassi. Qualche timida protesta dell'Udinese per un contrasto in area fra Lucca e Candé, ma l'impressione è che sia l'attaccante a fare fallo sul difensore che era in anticipo.

L'Udinese cresce, ci prova Ekkelenkamp. Yeboah risponde

L'Udinese cresce e prova a rendersi pericolosa, ma non arrivano tiri in porta. Rinvio centrale di Zerbin, Payero calcia di controbalzo di prima intenzione, mandando alto. Al 34' ecco il primo vero tiro, Thauvin serve Lovric che trova Ekkelenkamp, il centrocampista fa partire una gran botta, ma Joronen è attento a deviare in corner. Rinvio lungo di Joronen che trova Haps il quale serve Oristanio, il fantasista arriva sul fondo e trova l'inserimento di Yeboah, sinistro al veleno del numero 10 che però è troppo centrale, così Sava può controllare agevolmente. Ancora Venezia pericoloso con Haps che mette al centro per Zerbin, ma la difesa dell'Udinese è attenta all'ultimo a liberare in angolo. Non succede più granché fino al 45', si va al riposo sul pari.

Uno-due micidiale dell'Udinese in 5 minuti

al 48' Lorenzo Lucca l'ha sbloccata grazie ad un erroraccio di Joronen. Cross di Kamara, il portiere - entrato al 18' al posto dell'infortunato Stankovic - esce malissimo e l'attaccante appoggia a porta sguarnita.

Raddoppio dell'Udinese contro il Venezia: al 52' gol di Lovric per il 2-0 bianconero. Cross di Thauvin, Joronen esce male (con il compagno di squadra Candé che lo contrasta), il centrocampista calcia al volo a porta sguarnita e fa bis. Thauvin da fuori area va vicino al palo lontano. Poi ci prova Busio dal lato opposto, ma anche lui non inquadra lo specchio.

Ancora Udinese con Lucca e Lovric

Al 73' Lucca si accentra e lascia partire un gran destro: Joronen stavolta è attento. Ancora Udinese: Lovric prova l'Eurogol al volo al 75' vedendo Joronen fuori dai pali, ma manda fuori. In questa fase i bianconeri si fanno preferire nonostante il gol subito che poteva sembrare una mazzata.

2-2 del Venezia, ma Iker Bravo fa subito 3-2

Il Venezia ribalta la partita (come all'andata). Calcio d'angolo battuto da Kike Perez, Candé svetta, da due passi Gytkjaer la appoggia in rete. Non è finita mica qui: all'84' Solet supera Kike Perez nel duello fisico e appoggia dietro dove Iker Bravo d'esterno fa 3-2. Nel recupero Yeboah ha la palla del 3-3: cross di Kike Perez, l'attaccante di testa manda alto. Al quinto di recupero altra palla scodellata dallo spagnolo in area, Ellertsson manda ancora alto.