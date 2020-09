Ciprian Tatarusanu, 101 partite con la Fiorentina. Poi Nantes e Lione

Ciprian Tatarusanu da Bucarest nell'ultima stagione ha giocato solo sei partite di cui due soltanto in Ligue 1. Dal Nantes, dove si è messo in mostra in due stagioni, è andato all'Olympique Lione dove ha accettato l'idea di essere il vice Anthony Lopes. Tre anni di contratto a parametro zero, dopo uno soltanto lascerà la Francia per tornare in Italia. In Serie A ha giocato già dal 2014 al 2017 per difendere i pali della Fiorentina: dopo un infortunio perse la titolarità col brasiliano Neto che diventò di fatto il numero uno.

Ora il Milan Dopo una lunga ricerca, è il rumeno classe '86 il nuovo secondo di casa Milan. Dopo la fumata nera con Asmir Begovic con il Bournemouth, dopo che la Roma non ha liberato Antonio Mirante, è arrivato Tatarusanu. Un portiere che in carriera ha giocato 408 partite coi club e 81 tra Romania e Under 21 rumena. 6 le presenze in Champions, tutte all'FCSB dove ne ha giocate altrettante anche nelle qualificazioni all'Europa, tra play-off, gironi e fase successiva ne ha collezionate 47 tra Bucarest e Firenze in Europa League.