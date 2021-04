Cittadella, Tsadjout sul suo futuro: "Milan? È presto, non ci sto pensando"

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Padova e Rovigo è intervenuto l’attaccante del Cittadella Frank Tsadjout: “Non stiamo vivendo un momento tanto positivo, i risultati ci dicono questo. Comunque vivendo la squadra ogni giorno posso garantire sulla bontà del nostro gruppo, ci sono professionisti che hanno grande voglia di fare, di lavorare. E questi sono i valori che alla distanza pagano sempre. Le soddisfazioni arriveranno, perché ce le meritiamo. Contro il Chievo ci giochiamo tanto, in questo momento siamo tutte vicine in classifica, di conseguenza riuscire a fare un risultato pieno gioverebbe tanto per il morale quando per la volata finale. Il futuro è nelle nostre mani, è la cosa più importante. Non dobbiamo dipendere da nessuno, e se faremo il nostro dovere di certo raccoglieremo i frutti di tanto lavoro”.

Cartellino del Milan, ma al futuro personale l’attaccante pensa poco: “E’ ancora prematuro parlarne, perché davvero, non ci sto proprio pensando. Abbiamo un campionato da concludere, tanto da giocarci ancora, e preferisco concentrarmi soltanto a quello che potrà fare il Cittadella in questo finale di torneo. Poi a bocce ferme faremo tutti i ragionamenti possibili”.